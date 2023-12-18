كتائب القسام: دمرنا ناقلة جند وجرافة عسكرية اسرائيلية من نوع D9 بقذيفتي “الياسين 105” في بيت لاهيا بغزة وفجرنا عددا من العبوات المضادة للأفراد في جنود العدو الذين حاولوا إنقاذ الجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 17:54

كتائب القسام: دمرنا ناقلة جند وجرافة عسكرية اسرائيلية من نوع D9 بقذيفتي “الياسين 105” في بيت لاهيا بغزة وفجرنا عددا من العبوات المضادة للأفراد في جنود العدو الذين حاولوا إنقاذ الجرحى

منذ 51 mins 18 December، 2023
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