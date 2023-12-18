كتائب القسام: تفجير عبوة مضادة للأفراد “رعدية” بقوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في بيت لاهيا ثم استهدافها بقذيفة “TBG” والاشتباك معها من نقطة صفر والاجهاز على جميع أفراد القوة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 17:54

كتائب القسام: تفجير عبوة مضادة للأفراد “رعدية” بقوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في بيت لاهيا ثم استهدافها بقذيفة “TBG” والاشتباك معها من نقطة صفر والاجهاز على جميع أفراد القوة

منذ 1 ساعة 18 December، 2023
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