صفارات الإنذار تدوي في “شلومي” و “متسوفا” بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 14:44

صفارات الإنذار تدوي في “شلومي” و “متسوفا” بالجليل الغربي

منذ 6 mins 18 December، 2023
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