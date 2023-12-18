المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 00:24
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العدوان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة والغرب يدخل يومه الـ 73 والاحتلال يرتكب المزيد من المجازر
سرايا القدس تقصف التحشدات في جحر الديك وشرق المغازي والشركة الهندسية شرق خانيونس وتستهدف 3 آليات صهيونية بـ "التاندوم"
12 شهيداً من عائلتي راضي والشوا اثر قصف صهيوني استهدف ساحة الشوا المكتظمة بالسكان في حي التفاح في مدينة غزة
14 شهيداً وعدد من المصابين جراء قصف صهيوني استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مواجهات عنيفة بين قوات العدو والمجاهدين وسط مدينة غزة واشتعال النيران في دبابتين لجيش الاحتلال في شارع اليرموك
مجاهدو سرايا القدس والقسام يفجرون في عملية مشتركة عبوة شديدة الانفجار بدبابة ميركافا صهيونية في المغراقة وسط القطاع
القسام تستهدف تجمعاً صهيونياً شرق خانيونس و"نيريم" و"نير اسحاق" وسرايا القدس تقصف القوات المتوغلة جنوب دير البلح
القسام تدمر ناقلتي جند وتفجر عبوة "رعدية" بقوة عسكرية في محاور خانيونس وتدمر دبابة ميركافا جنوب شرق دير البلح
سرايا القدس تخوض مواجهات مع قوات العدو المتوغلة في محوري حي الشجاعية وحي الشيخ رضوان
المقاومة تستهدف مواقع "جل العلام" و"الراهب" وثكنة أفيفيم ومقر قيادة مستحدث قرب مستعمرة إيفن مناحم وتحقق إصابات
المقاومة تقصف دشمة للعدو في موقع "بركة ريشا" وقوة عسكرية في محيط موقع "حانيتا" وتجمعاً لجنود العدو في "حرش عداثر"
المقاومة تقصف رافعة لجيش الاحتلال أثناء عملها على تركيب معدات فنية وتجسسية في "مزارع دوفيف" وتدمر التجهيزات والمعدات
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد موسى محمد مصطفى "جهاد" من بلدة بيت ليف جنوب لبنان الذي ارتقى على طريق القدس
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن موسى الضيقة "أسامة" من بلدة حزين في البقاع الذي ارتقى على طريق القدس
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد حسن معن سرور "علي ابراهيم" من بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان والذي ارتقى على طريق القدس
العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته ضد لبنان ويقصف بالمدفعية بلدات مارون الراس وبليدا ومحيبيب وعيتا الشعب والناقورة
الطائرات الصهيونية الحربية والمسيرة تقصف مناطق في عيتا الشعب وعيثرون والحافور بين يارون ومارون الراس والطيبة جنوب لبنان
33 شهيداً بينهم أكثر من 15 طفلاً و100 مفقود اثر قصف الاحتلال منزلي عائلتي البرش وعلوان في جباليا
الاحتلال يقتحم مستشفى العودة بعد عدة أيام من حصارها ويحتجز كوادرها الطبية بعد تعريتهم وعلى راسهم مدير المستشفى
رئيس بلدية النصيرات: 400 ألف مواطن فلسطيني مهددين بالجوع والعطش بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة
قوات الاحتلال استهدفت مبنى في مجمع ناصر الطبي بقذيفة اخترقت الجدار ولم تنفجر ما أدى إلى استشهاد سيدة مصابة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: نتنياهو فقد ثقة الشعب والعالم والمؤسسة الأمنية ولا يمكنه الاستمرار في منصبه
آلاف المتظاهرين يجوبون مناطق هولندية قاطعين مسافة 25 كم لمحاكاة التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني في غزة
دعوات عالمية الاثنين لإضراب يشمل جميع مناحي الحياة في العالم تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة
قوات الاحتلال تقتحم قرية رنتيس غرب رام الله وتقول إنها اعتقلت منفذ عملية طعن أصيب بها جندي احتياط عند مدخل البلدة
إلقاء 4 قنابل يدوية الصنع "أكواع" تجاه معسكر "قبة راحيل" الإسرائيلي شمال بيت لحم والاحتلال يقتحم مدينة يطا جنوب الخليل
القيادي في حماس خليل الحية: نريد وقف إطلاق نار شامل وانسحاب كل قوات الاحتلال من غزة وملف التبادل مغلق حتى يقف العدوان
خليل الحية: اليوم التالي في غزة هو انتصار ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم ومستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وفلسطين
قناة الـ 12 الصهيونية تقول إن حكومة الحرب فوضت رئيس الموساد البدء بمفاوضات جديدة للإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في غزة
وزيرة الخارجية الفرنسية: يجب أن تكون هناك هدنة إنسانية مستمرة في غزة لتوصيل المساعدات إلى المدنيين ولإطلاق سراح الرهائن
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام: اذا أردتم وقف العمليات البحرية على العدو الإسرائيلي عليكم فك الحصار عن غزة
عبدالسلام: البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو ونشيد بموقف الشركة الصينية وقف ارسال سفنها الى موانئ الكيان
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان
منذ 3 mins
18 December، 2023
عاجل
استهداف مستشفى كمال عدوان
طوفان الأقصى
غارات صهيونية
غزة
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