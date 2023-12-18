المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 18 2023 - 00:24

المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان

منذ 3 mins 18 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة