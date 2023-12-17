المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مساء اليوم مستشفى العودة في تل الزعتر بعد أيام من حصارها وقصفها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 22:12

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مساء اليوم مستشفى العودة في تل الزعتر بعد أيام من حصارها وقصفها

منذ 6 mins 17 December، 2023
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