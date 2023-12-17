استشهاد الشاب ليث أبو رائد متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء القصف بالحي الشرقي في مدينة جنين قبل أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 03:14

استشهاد الشاب ليث أبو رائد متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء القصف بالحي الشرقي في مدينة جنين قبل أيام

منذ 59 mins 17 December، 2023
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