المقاومة الإسلامية في العراق تعلن أنها استهدفت بالطائرات المسيّرة قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقلي العمر وكونيكو بالعمق السوري وحقّقت إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 00:10

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن أنها استهدفت بالطائرات المسيّرة قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقلي العمر وكونيكو بالعمق السوري وحقّقت إصابات مباشرة

منذ 42 mins 16 December، 2023
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