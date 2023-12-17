القيادي في حماس أسامة حمدان: ما يقوم به أنصار الله في اليمن مؤثر ولو تحركت كل أطراف المنطقة لتغير مسار الأحداث تماماً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 00:10

القيادي في حماس أسامة حمدان: ما يقوم به أنصار الله في اليمن مؤثر ولو تحركت كل أطراف المنطقة لتغير مسار الأحداث تماماً

منذ 1 ساعة 16 December، 2023
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