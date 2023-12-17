حماس تؤكد على موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى مالم يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني نهائيا وتقول إنها أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 17 2023 - 00:10

حماس تؤكد على موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى مالم يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني نهائيا وتقول إنها أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء

منذ 1 ساعة 16 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة