غانتس: نخوض حربا صعبة ومركبة وأليمة ويجب أن نمنح الجيش الوقت لإنجاز مهامه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 22:40

غانتس: نخوض حربا صعبة ومركبة وأليمة ويجب أن نمنح الجيش الوقت لإنجاز مهامه

منذ 56 mins 16 December، 2023
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