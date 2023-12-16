كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بقذائف “الياسين 105” شرق خانيونس وتدمر دبابة ميركافا بعبوة العمل الفدائي شمال شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 16:32

كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بقذائف “الياسين 105” شرق خانيونس وتدمر دبابة ميركافا بعبوة العمل الفدائي شمال شرق خانيونس

منذ 1 ساعة 16 December، 2023
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