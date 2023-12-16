كتائب القسام تستهدف آلية عسكرية صهيونية جنوب مدينة دير البلح بقذيفتي “ياسين 105” ما أدى إلى احتراقها بالكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 16:34

كتائب القسام تستهدف آلية عسكرية صهيونية جنوب مدينة دير البلح بقذيفتي “ياسين 105” ما أدى إلى احتراقها بالكامل

منذ 1 ساعة 16 December، 2023
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