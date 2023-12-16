تحقيق صهيوني: الأسرى الصهاينة الثلاثة المقتولين في غزة رفعوا رايات بيضاء لكن جنود الجيش أطلقوا النار عليهم حتى الموت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 14:58

تحقيق صهيوني: الأسرى الصهاينة الثلاثة المقتولين في غزة رفعوا رايات بيضاء لكن جنود الجيش أطلقوا النار عليهم حتى الموت

منذ 11 mins 16 December، 2023
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