مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف ميس الجبل الغربية وأطراف بلدة حولا ووادي السلوقي ومروحين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 15:02

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف ميس الجبل الغربية وأطراف بلدة حولا ووادي السلوقي ومروحين

منذ 20 mins 16 December، 2023
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