عدد العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع العدو الصهيوني وتجمعات قواته منذ بداية العدوان على ‎غزة حتى 14/12/2023 بلغ 509 عمليات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 10:26

عدد العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع العدو الصهيوني وتجمعات قواته منذ بداية العدوان على ‎غزة حتى 14/12/2023 بلغ 509 عمليات

منذ 47 mins 16 December، 2023
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