مراسل المنار: 6 شهداء وعشرات الاصابات في قصف صهيوني استهدف مقر جمعية الشبان المسيحية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 10:26

مراسل المنار: 6 شهداء وعشرات الاصابات في قصف صهيوني استهدف مقر جمعية الشبان المسيحية في غزة

منذ 1 ساعة 16 December، 2023
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