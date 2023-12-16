قوات الاحتـلال تجبر السكان على المغادرة في عدد من الأحياء بقطاع غزة ولا سيما في مشروع بيت لاهيا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 08:56

قوات الاحتـلال تجبر السكان على المغادرة في عدد من الأحياء بقطاع غزة ولا سيما في مشروع بيت لاهيا

منذ 38 mins 16 December، 2023
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