عائلات الأسرى الصهاينة تتظاهر أمام مقر هيئة أركان الاحتلال للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة وتنديدا بإعلان جيش الاحتلال قتله 3 أسرى صهاينة بالخطأ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 23:46

عائلات الأسرى الصهاينة تتظاهر أمام مقر هيئة أركان الاحتلال للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة وتنديدا بإعلان جيش الاحتلال قتله 3 أسرى صهاينة بالخطأ

منذ 46 mins 15 December، 2023
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