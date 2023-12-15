قصف مدفعي صهيوني مستمر على أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح والدرج بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 22:16

قصف مدفعي صهيوني مستمر على أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح والدرج بمدينة غزة

منذ 37 mins 15 December، 2023
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