الطيران الحربي الصهيوني يدمر منزلين في منطقة معن بخانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 22:00

الطيران الحربي الصهيوني يدمر منزلين في منطقة معن بخانيونس

منذ 32 mins 15 December، 2023
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