الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: ما يعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 20:28

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: ما يعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي

منذ 3 mins 15 December، 2023
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