مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف حرج بلدة يارون في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 20:02

مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف حرج بلدة يارون في جنوب لبنان

منذ 1 min 15 December، 2023
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