إصابة مراسل قناة ‎الجزيرة وائل الدحدوح خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 15:48

إصابة مراسل قناة ‎الجزيرة وائل الدحدوح خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس

منذ 3 mins 15 December، 2023
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