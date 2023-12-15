إصابة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 15:48
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"أسوشييتد برس" عن مسؤول أميركي: اشتعال النيران بسفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر بعد إصابتها بمقذوف أطلق من اليمن
اسوشييتد برس: إصابة سفينة شحن ثانية بصاروخ بالستي أطلق من اليمن
موقع اكسيوس عن مسؤولين اميركيين: توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات بسبب الهجمات من اليمن
العميد يحيى سريع: العملية جاءت بعد رفض طاقمي السفينتين الاستجابة لتحذيرات القوات البحرية والرسائل التحذيرية النارية
شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا إثر هجوم جوي شمال ميناء المخا اليمني
شركة هاباج لويد الألمانية تقول إن سفينة حاويات تابعة لها تعرضت لهجوم بالقرب من الساحل اليمني
تظاهرات في مختلف المحافظات اليمنية دعمًا لفلسطين ومقاومتها تحت عنوان "مع غزة حتى النصر"
تواصل التحركات الداعمة للشعب الفلسطيني والمنددة بالوحشية الصهيونية في العديد من الدول العربية والغربية
لبنان: تأجيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب الى الـ9:30 من صباح الثلاثاء المقبل
إصابة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس
منذ 3 mins
15 December، 2023
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وائل الدحدوح
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