مجاهدو القسام يستهدفون بقذيفة TBG مبنى في جحر الديك يتحصن داخله عدد من جنود الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 14:12

مجاهدو القسام يستهدفون بقذيفة TBG مبنى في جحر الديك يتحصن داخله عدد من جنود الاحتلال

منذ 35 mins 15 December، 2023
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