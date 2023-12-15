مجاهدو القسام يستهدفون بقذيفة TBG مبنى في جحر الديك يتحصن داخله عدد من جنود الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 15 2023 - 14:12
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية للعدو في شمال غرب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون
نجاة 3 مقاومين فلسطينيين من عملية اغتيال نفذتها طائرة مسيرة استهدفت سيارتهم مرتين في مخيم بلاطة في نابلس
هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال اعتقل 16 فلسطينيًّا على الأقل من القدس والضفة الغربية من مساء الخميس حتى صباح الجمعة
المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعًا لجنود العدو في محيط ثكنة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة
موقع اكسيوس عن مسؤولين اميركيين: توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات بسبب الهجمات من اليمن
تظاهرات في مختلف المحافظات اليمنية دعمًا لفلسطين ومقاومتها تحت عنوان "مع غزة حتى النصر"
تواصل التحركات الداعمة للشعب الفلسطيني والمنددة بالوحشية الصهيونية في العديد من الدول العربية والغربية
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الى 18884 واكثر من 55000 جريح في غزة والضفة الغربية المحتلة
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال دمر المولدات الكهربائية التابعة لمستشفى كمال عدوان لضمان عدم إعادة تشغيله
سرايا القدس: استهدفنا دبابتين صهيونيتين بقذائف التاندوم في محور الشيخ رضوان غرب غزة
جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين صهيونيين أحدهما ضابط وقائد دبابة خلال المعارك في قطاع غزة ما يرفع عدد قتلاه إلى 119
مصادر فلسطينية: 7 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييق الاحتلال
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد على طريق القدس أحمد حسن مكحّل "كاظم" من بلدة جويا جنوب لبنان
شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا إثر هجوم جوي شمال ميناء المخا اليمني
شركة هاباج لويد الألمانية تقول إن سفينة حاويات تابعة لها تعرضت لهجوم بالقرب من الساحل اليمني
لبنان: تأجيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب الى الـ9:30 من صباح الثلاثاء المقبل
مجاهدو القسام يستهدفون بقذيفة TBG مبنى في جحر الديك يتحصن داخله عدد من جنود الاحتلال
منذ 35 mins
15 December، 2023
عاجل
جحر الديك
طوفان الأقصى
التعليقات
ذات صلة
مصادر فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف صهيوني استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
العدوان على غزة… ماذا بعد؟
مجاهدو القسام يشتبكون مع 10 جنود صهاينة من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، ويستولون على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}