اشتباكات ومعارك ضارية تجري في بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 12:30

اشتباكات ومعارك ضارية تجري في بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 15 December، 2023
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