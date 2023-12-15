وزارة الصحة في غزة: جيش الاحتلال أمرنا بإخلاء مستشفى كمال عدوان استعدادا لاستهدافه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 12:30

وزارة الصحة في غزة: جيش الاحتلال أمرنا بإخلاء مستشفى كمال عدوان استعدادا لاستهدافه

منذ 2 ساعة 15 December، 2023
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