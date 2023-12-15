صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: مسألة القتال في الأنفاق تثير قلقاً كبيراً لدى القيادة والرتب الميدانية في الجيش “الإسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 12:04
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وزارة الصحة في غزة: الاحتلال دمر المولدات الكهربائية التابعة لمستشفى كمال عدوان لضمان عدم إعادة تشغيله
مسؤول في البنتاغون: القوات الاميركية في سوريا والعراق تعرضت لـ97 هجوما بالصواريخ والمسيرات منذ بداية طوفان الاقصى
المقاومة الاسلامية استهدفت تجمعا لجنود العدو في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالاسلحة المناسبة
شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا إثر هجوم جوي شمال ميناء المخا اليمني
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الى 18884 واكثر من 55000 جريح في غزة والضفة الغربية
سرايا القدس: استهدفنا دبابتين صهيونيتين بقذائف التاندوم في محور الشيخ رضوان غرب غزة
سرايا القدس: تمكنا في عملية مشتركة مع القسام من قصف تجمعات العدو في محاور التوغل شرق خانيونس وتم ايقاع اصابات
كتائب القسام: خلال 72 ساعة الماضية تم تدمير 72 آلية عسكرية وقتل 36 جنديا واستهداف مقرات وغرف قيادة ميدانية للاحتلال
نجاة 3 مقاومين فلسطينيين من عملية اغتيال نفذتها طائرة مسيرة استهدفت سيارتهم مرتين في مخيم بلاطة في نابلس
المقاومة الاسلامية استهدفت تجمعًا لجنود العدو في محيط ثكنة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالاسلحة المناسبة
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد مهدي خليل زعتر "حيدر" من بلدة مركبا جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس
"أسوشييتد برس" عن مسؤول أميركي: اشتعال النيران بسفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر بعد إصابتها بمقذوف أطلق من اليمن
شركة هاباج لويد الألمانية تقول إن سفينة حاويات تابعة لها تعرضت لهجوم بالقرب من الساحل اليمني
القوات المسلحة اليمنية: عملية عسكرية بطائرة مسيرة ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة للكيان الصهيوني
القوات المسلحة اليمنية: عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية
القوات المسلحة اليمنية: نجحت قواتنا في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الاسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية
صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: مسألة القتال في الأنفاق تثير قلقاً كبيراً لدى القيادة والرتب الميدانية في الجيش “الإسرائيلي”
منذ 1 ساعة
15 December، 2023
عاجل
طوفان الأقصى
غزة
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