صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: مسألة القتال في الأنفاق تثير قلقاً كبيراً لدى القيادة والرتب الميدانية في الجيش “الإسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 12:04

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: مسألة القتال في الأنفاق تثير قلقاً كبيراً لدى القيادة والرتب الميدانية في الجيش “الإسرائيلي”

منذ 1 ساعة 15 December، 2023
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