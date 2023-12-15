طوفان الأقصى| معركة التوثيق الاعلامي..أدوات العدو في طمس الحقائق في حربه على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 12:30

طوفان الأقصى| معركة التوثيق الاعلامي..أدوات العدو في طمس الحقائق في حربه على غزة

منذ 2 ساعة 15 December، 2023
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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