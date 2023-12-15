طوفان الأقصى| معركة التوثيق الاعلامي..أدوات العدو في طمس الحقائق في حربه على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 12:30
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سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية للعدو في شمال غرب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون
المقاومة الإسلامية في العراق: استهداف قاعدة الاحتلال الأميركي "عين الأسد" غرب العراق بطائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة
"أسوشييتد برس" عن مسؤول أميركي: اشتعال النيران بسفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر بعد إصابتها بمقذوف أطلق من اليمن
شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا إثر هجوم جوي شمال ميناء المخا اليمني
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الى 18884 واكثر من 55000 جريح في غزة والضفة الغربية
سرايا القدس: استهدفنا دبابتين صهيونيتين بقذائف التاندوم في محور الشيخ رضوان غرب غزة
سرايا القدس: تمكنا في عملية مشتركة مع القسام من قصف تجمعات العدو في محاور التوغل شرق خانيونس وتم ايقاع اصابات
كتائب القسام: خلال 72 ساعة الماضية تم تدمير 72 آلية عسكرية وقتل 36 جنديا واستهداف مقرات وغرف قيادة ميدانية للاحتلال
العدو يعترف بمقتل ضابط صهيوني وهو قائد دبابة خلال معارك غزة ما يرفع عدد القتلى في صفوف الجيش في القطاع الى 118
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال دمر المولدات الكهربائية التابعة لمستشفى كمال عدوان لضمان عدم إعادة تشغيله
نجاة 3 مقاومين فلسطينيين من عملية اغتيال نفذتها طائرة مسيرة استهدفت سيارتهم مرتين في مخيم بلاطة في نابلس
مسؤول في البنتاغون: القوات الاميركية في سوريا والعراق تعرضت لـ97 هجوما بالصواريخ والمسيرات منذ بداية طوفان الاقصى
المقاومة الاسلامية استهدفت تجمعًا لجنود العدو في محيط ثكنة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالاسلحة المناسبة
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد احمد حسن مكحّل "كاظم" من بلدة جويا جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس
شركة هاباج لويد الألمانية تقول إن سفينة حاويات تابعة لها تعرضت لهجوم بالقرب من الساحل اليمني
القوات المسلحة اليمنية: عملية عسكرية بطائرة مسيرة ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة للكيان الصهيوني
دعوات للتظاهر في مختلف المحافظات اليمنية بعد صلاة الجمعة دعما لفلسطين ومقاومتها تحت عنوان "مع غزة حتى النصر"
طوفان الأقصى| معركة التوثيق الاعلامي..أدوات العدو في طمس الحقائق في حربه على غزة
منذ 2 ساعة
15 December، 2023
صفحات منوعة
-
علوم وتكنولوجيا
المصدر:
موقع المنار
الحرب على غزة
معركة التوثيق الاعلامي
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