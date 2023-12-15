شهداء وجرحى بقصف صهيوني مستمر منذ الليلة الماضية على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 08:58
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القوات المسلحة اليمنية: سنمنع عبور السفن الى الموانئ الاسرائيلية حتى يتم ادخال ما يحتاجه اخواننا في غزة من غذاء ودواء
دعوات للتظاهر في مختلف المحافظات اليمنية بعد صلاة الجمعة دعما لفلسطين ومقاومتها تحت عنوان "مع غزة حتى النصر"
شهداء وجرحى بقصف صهيوني مستمر منذ الليلة الماضية على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة
منذ 8 mins
15 December، 2023
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