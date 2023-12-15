شهداء وجرحى بقصف صهيوني لمدرسة في خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2023 - 08:58

شهداء وجرحى بقصف صهيوني لمدرسة في خانيونس بغزة

منذ 60 mins 15 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة