نجاة ثلاثة مقاومين في عمليتي قصف استهدفت مركبتهم في شارع عمان والثانية في مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2023 - 08:58

نجاة ثلاثة مقاومين في عمليتي قصف استهدفت مركبتهم في شارع عمان والثانية في مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 15 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة