مكتب الإعلام الحكومي في غزة: قطع الاتصالات والإنترنت يعني حدوث كوارث ووجود شهداء وجرحى لا يمكن الوصول إليهم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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December 15 2023 - 00:50

مكتب الإعلام الحكومي في غزة: قطع الاتصالات والإنترنت يعني حدوث كوارث ووجود شهداء وجرحى لا يمكن الوصول إليهم

منذ 20 mins 15 December، 2023
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