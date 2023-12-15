اشتباكات ضارية ومستمرة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2023 - 00:54

اشتباكات ضارية ومستمرة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في خانيونس

منذ 58 mins 14 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة