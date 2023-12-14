مراسل المنار : قصف مدفعي على منطقة “عين الزرقاء” في اطراف بلدة طيرحرفا وعلى منطقة “اللبونة” جنوب الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 17:14

مراسل المنار : قصف مدفعي على منطقة “عين الزرقاء” في اطراف بلدة طيرحرفا وعلى منطقة “اللبونة” جنوب الناقورة

منذ 51 mins 14 December، 2023
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