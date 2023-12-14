سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية بمحيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس بقذائف الهاون النظامي عيار 60 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 17:12

سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية بمحيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس بقذائف الهاون النظامي عيار 60

منذ 53 mins 14 December، 2023
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