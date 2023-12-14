كتائب القسام تستهدف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” وقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 14 2023 - 17:12
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
14 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
القسام تستهدف قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة TBG مضادة للتحصينات وخاضت اشتباكات ضارية من نقطة صفر مع أخرى
المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة يفتاح (بلدة قدس اللبنانية المحتلة) وتجمعا لجنود وآليات الإحتلال في محيطها
الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 18787 شهيدا و50897 مصابا
القسام: مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود الإحتلال باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات شديدة الإنفجار
سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية في محور التقدم جنوب غرب "نتساريم" بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل
سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية في محيط تلة تأمين طوطح شرق المحافظة الوسطى بوابل من قذائف الهاون
رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان: أكثر من 65 جريحا في ساحة المستشفى دون أي رعاية طبية ووسط طقس بارد
مستشار الأمن القومي الامريكي جيك ساليفان يلتقي نتنياهو في تل ابيب ويعقد اجتماعا مع مجلس الحرب الصهيوني
إعلام العدو: الجيش أعلن إصابة 29 ضابطا وجنديا "إسرائيليا" خلال ال24 ساعة الماضية جراء المعارك في غزة
المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعا لجنود الإحتلال في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة
مراسل المنار: إعتداء صهيوني على جبل الباط في عيترون وأطراف الطيبة والخيام وحامول في جنوب لبنان
إعلام العدو: نقل 5 جنود "إسرائيليين " إلى مركز طبي في العفولة بعد إصابتهم في اشتباكات جنين
يديعوت أحرونوت: من الصعب وصف الإنفجار الهائل في كمين حي الشجاعية الذي نفذته حركة حماس
يديعوت أحرونوت: كمين الشجاعية رعب قهري يسيطر على الجسم والعقل سُمع خلاله صراخ الجنود "الإسرائيليين "
المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعا لجنود الإحتلال في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة
المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة يفتاح(بلدة قدس اللبنانية المحتلة) وتجمعا لجنود وآليات الإحتلال في محيطها
كتائب القسام تستهدف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” وقذائف الهاون من العيار الثقيل
منذ 1 ساعة
14 December، 2023
عاجل
التعليقات
ذات صلة
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة
مراسل المنار : قصف مدفعي على منطقة “عين الزرقاء” في اطراف بلدة طيرحرفا وعلى منطقة “اللبونة” جنوب الناقورة
سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية بمحيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس بقذائف الهاون النظامي عيار 60
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}