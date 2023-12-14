كتائب القسام تستهدف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” وقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 14 2023 - 17:12

كتائب القسام تستهدف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” وقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 1 ساعة 14 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة