الجيش الصهيوني يعترف بإصابة 36 جندياً في قطاع غزة منذ أمس بينهم 7 بحال خطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 17:12

الجيش الصهيوني يعترف بإصابة 36 جندياً في قطاع غزة منذ أمس بينهم 7 بحال خطرة

منذ 1 ساعة 14 December، 2023
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