كتائب القسام تدمّر دبابة صهيونية بمدينة خانيونس بقذيفة “الياسين105” واشتعال النيران فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 17:12

كتائب القسام تدمّر دبابة صهيونية بمدينة خانيونس بقذيفة “الياسين105” واشتعال النيران فيها

منذ 2 ساعة 14 December، 2023
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