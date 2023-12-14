لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع وتجمعات العدو عند الحدود مع فلسطين

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع وتجمعات العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة.

وفي السياق، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً ‌‏لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)‏ بالأسلحة ‌‏المناسبة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من قبل ظهر‎ ‌‏يوم الخميس 14-12-2023 تجمعاً ‌‏لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)‏ بالأسلحة ‌‏المناسبة.‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 14-12-2023 م ‌‎ ‎

‏30 جمادى الأولى 1445 هـ

مشاهد من استهداف المقاومة عددا من مواقع العدو

ووزع الاعلام الحربي مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية عدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

شهيد على طريق القدس

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد حسن مكحّل “كاظم” من بلدة جويا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد حسن مكحّل “كاظم” من بلدة جويا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

تشييع شهيد على طريق القدس

حزب الله وجمهور المقاومة شيعوا بموكب حاشد الجثمان الطاهر للشهيد المجاهد على طريق القدس محمد علي بسام شيت “أمير” في بلدو كفركلا جنوب لبنان.

ملخص عمليات المقاومة

كما نشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 13-12-2023:

أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء بتاريخ 2023/12/13 ستّة (6) بيانات عسكرية تضمّنت ست (6) عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 13:45 استهداف موقع المالكية بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 13:50 استهداف موقع راميا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:00 استهداف ثكنة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 14:12 استهداف موقع الناقورة البحري بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 15:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار عن قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدة بليدا، بالاضافة الى قصف صهيوني استهدف تلتي العويضة والعزية خراج بلدة الطيبة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة بعد تضرر الشبكة.

كما أفاد مراسلنا أن الطيران الحربي الصهيوني نفذ 3 غارات جوية على “جبل الباط” جنوب بلدة عيترون في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي تعرضت لها المنطقة.

المشهد العسكري اليومي

ونشر موقع المنار انفوغرافا يلخص المشهد العسكري اليومي من عمليات المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، إضافة إلى تفاصيل الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية.

في ما يلي المشهد من الساعة العاشرة صباحاً ليوم 13-12-2023، وحتى العاشرة صباحاً ليوم 14-12-2023.

المصدر: موقع المنار