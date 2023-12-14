المقاومة الإسلامية تزفّ الشهيد المجاهد أحمد حسن مكحّل “كاظم” من بلدة جويا والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 14:00

المقاومة الإسلامية تزفّ الشهيد المجاهد أحمد حسن مكحّل “كاظم” من بلدة جويا والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 2 ساعة 14 December، 2023
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