قوات الاحتلال تفرج عن 50 أسيرا قرب بلدة بيت فجار في بيت لحم غالبيتهم من مدن شمال الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 06:20

قوات الاحتلال تفرج عن 50 أسيرا قرب بلدة بيت فجار في بيت لحم غالبيتهم من مدن شمال الضفة

منذ 1 ساعة 14 December، 2023
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