اعلام العدو : صافرات الانذار تدوي في تل ابيب واسدود وعسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 17:58

اعلام العدو : صافرات الانذار تدوي في تل ابيب واسدود وعسقلان

منذ 24 mins 13 December، 2023
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