كتائب القسام تستهدف 7 دبابات ميركافا وجرافة D9 في شرق خانيونس وفي مشروع بيت لاهيا وفي تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذائف الياسين 105وعبوات شواظ  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 17:58

كتائب القسام تستهدف 7 دبابات ميركافا وجرافة D9 في شرق خانيونس وفي مشروع بيت لاهيا وفي تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذائف الياسين 105وعبوات شواظ 

منذ 30 mins 13 December، 2023
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