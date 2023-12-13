سرايا القدس: خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم بحي الشيخ رضوان واستهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف “التاندوم” في شارع الجلاء – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 13 2023 - 17:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس يوقعون قوة صهيونية قوامها 15 جندياً في كمين محكم ويشتبكون معها من نقطة صفر وسط القطاع
كتائب القسام: تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شرق خانيونس بقذيفة " P29" واستهداف تجمعات لقوات العدو بقذائف الهاون
سرايا القدس تعلن خوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في حي الزيتون شرق غزة واستهداف اليتين عسكريتين بقذائف التاندوم
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة مباشرة
وزارة الصحة بغزة: قوات العدو تحاصر مستشفى كمال عدوان وتطلق النار والقذائف بداخله وتحرم الموجودين فيه من الماء والطعام
مصادر صهيونية: إصابة 4 جنود "اسرائيليين" بجروح خلال العملية العسكرية في جنين
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: ما يجري في غزة هو إبادة جماعية يرتكبها الصهاينة بدعم من أميركا وأوروبا
الرئيس الإيراني: من المهم جدا إيجاد حل سريع للأزمة في فلسطين ووقف القصف الإسرائيلي على غزة في أقرب وقت
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: من المهم تبادل الآراء مع إيران بشأن الأوضاع في المنطقة عموما وفلسطين خصوصا
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث: ما يحدث في غزة يمثل تهديدا للأمن والاستقرار الدوليين
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد علي بسام شيت "أمير" من بلدة كفركلا والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت في جلسة استثنائية طارئة لصالح المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية
رويترز نقلاً عن هيئة عمليات التجارة البريطانية: تلقينا تقارير عن وقوع حادث جديد في باب المندب
قوات الاحتلال تداهم عدداً من منازل المواطنين في بلدة سلواد شمال شرق رام الله وتعتقل عدداً من الشبان
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يعلن عن بيان هام للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة
إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريراً بوقوع حادث في باب المندب بالقرب من مدينة المخا غربي اليمن
المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد" غرب العراق بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يعلن عن بيان هام للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة
إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريراً بوقوع حادث في باب المندب بالقرب من مدينة المخا غربي اليمن
دعوات لإضراب عالمي يوم الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وتنديدًا بالمجازر الصهيونية في غزة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث يوم السبت المقبل الساعة 3 بعد الظهر خلال مهرجان بمناسبة يوم شهيد حزب الله في قاعة ثانوية المهدي شاهد - طريق المطار
سرايا القدس: خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم بحي الشيخ رضوان واستهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف “التاندوم” في شارع الجلاء
منذ 57 mins
13 December، 2023
عاجل
التعليقات
ذات صلة
فيديو من اسدود بعد اطلاق صواريخ من غزة
اعلام العدو : صافرات الانذار تدوي في تل ابيب واسدود وعسقلان
كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محيط شارع 5 بخانيونس بقذائف الهاون
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}