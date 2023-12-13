سرايا القدس: خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم بحي الشيخ رضوان واستهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف “التاندوم” في شارع الجلاء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 17:58

سرايا القدس: خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم بحي الشيخ رضوان واستهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف “التاندوم” في شارع الجلاء

منذ 57 mins 13 December، 2023
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