حماس: مجاهدو كتائب القسام يوفون بوعدهم بجعل غزة مقبرة للغزاة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 12:02

حماس: مجاهدو كتائب القسام يوفون بوعدهم بجعل غزة مقبرة للغزاة

منذ 49 mins 13 December، 2023
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