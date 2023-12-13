حماس: إعلان جيش الاحتلال مقتل 10 أغلبهم ضباط يؤكد حجم خسارة وفشل قادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 12:02

حماس: إعلان جيش الاحتلال مقتل 10 أغلبهم ضباط يؤكد حجم خسارة وفشل قادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة

منذ 51 mins 13 December، 2023
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