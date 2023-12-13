سرايا القدس: مجاهدونا خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في حي الزيتون شرق غزة واستهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف “التاندوم” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 12:00

سرايا القدس: مجاهدونا خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في حي الزيتون شرق غزة واستهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف “التاندوم”

منذ 7 mins 13 December، 2023
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