جيش العدو: المعارك في الشجاعية دامية جداً، من المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحماس بقصف من الجو – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 12:00

جيش العدو: المعارك في الشجاعية دامية جداً، من المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحماس بقصف من الجو

منذ 2 ساعة 13 December، 2023
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