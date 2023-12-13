إطلاق قنابل إنارة وقذائف مدفعية في محيط مستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 02:26
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إطلاق قنابل إنارة وقذائف مدفعية في محيط مستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس
منذ 22 mins
13 December، 2023
عاجل
خانيونس
غزة
مجمع ناصر الطبي
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