إطلاق قنابل إنارة وقذائف مدفعية في محيط مستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 02:26

إطلاق قنابل إنارة وقذائف مدفعية في محيط مستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس

منذ 22 mins 13 December، 2023
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