تجدد الغارات الاسرائيلية العنيفة على منطقة حي الأمل غرب خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 02:26

تجدد الغارات الاسرائيلية العنيفة على منطقة حي الأمل غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 13 December، 2023
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